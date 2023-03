Mestkelder Vragender ligt al drie jaar vol drugsafval: ‘We gaan nu doorpakken en het zelf opruimen’

,,Het heeft verschillende redenen waarom het nog niet gebeurd is, maar nu gaan we doorpakken”, zegt wethouder Bart Porskamp.



Het drugslab, dat opgebouwd was in een varkensschuur in het buitengebied van Vragender, werd in januari van 2020 ontdekt. Agenten troffen bij een controle een grootschalige en professioneel ingerichte cocaïnewasserij aan. Hier werd cocaïne, die verstopt zat in andere goederen, met chemicaliën weer uit hun verstopplek gewassen.



De waarde van de drugs in het lab lag volgens de politie op zo’n 1 miljoen euro.