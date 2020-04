Moeder gezocht voor gedumpt veulentje van anderhalve week oud

Twee nieuwe ziekenhuis­op­na­men vanwege corona in Achterhoek; aantal meer dan verdubbeld in 12 dagen

10 april DOETINCHEM - De afgelopen 24 uur zijn twee nieuwe ziekenhuisopnamen gemeld vanwege het coronavirus in de Achterhoek. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. In twaalf dagen is het aantal opnames in het hospitaal in de Achterhoek gestegen met 20.