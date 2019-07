Moment stilte en rouwronde op Zwarte Cross voor overleden man, politie sluit geweldsmisdrijf uit

De gemeente Oost Gelre bevestigt zaterdag dat het gaat om een 18-jarige man uit Vragender. De politie doet omwille van de privacy geen verdere mededelingen over het sterfgeval. Onderzoek naar de exacte doodsoorzaak is nog aan de gang. De dood van de bezoeker van het festival is voor verscheidene crossers reden om met zwarte rouwbanden om hun arm te rijden, uit respect.

Vrienden rijden rouwronde

In overleg met de nabestaanden heeft de festivalorganisatie besloten om een groep vrienden zondag een rouwronde te laten rijden over de crossbaan, om 11:00 uur, voorafgaand aan de Brommersklasse. Later op de dag is een moment van stilte tijdens het optreden van de Motorband in de Megatent, tussen 17:30 en 18:30 uur.