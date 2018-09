N18 tussen Groenlo en Enschede twaalf uur dicht voor onderhoud

Er zit geen rem op RKZVC: Hollandia met 3-0 geklopt

9 september ZIEUWENT - Er zit geen rem op RKZVC. Na twee titels op rij is de Zieuwentse ploeg ook in de hoofdklasse A voorlopig niet te stuiten. Na de 3-0 zege op Hollandia is RKZVC samen met RKVV DEM koploper.