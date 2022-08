Na de Tour gaat George (63) nu de complete Vuelta fietsen, voor de profs uit

Hij zwoegde tijdens de zogeheten Tour-de-dag-ervoor in 2015 tegen Alpen- en Pyreneeëncols op, reed over Noord-Franse kasseien, dacht op smoorhete dagen meer dan eens aan afstappen en wist toen hij na 3.344 kilometer fietsen in Parijs aankwam één ding heel zeker: dit nóóit weer. Toch begint de inmiddels 63-jarige Kienstra uit Zieuwent donderdag opnieuw aan een sportieve uitdaging van ruim drie weken.