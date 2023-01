Neergeschoten moeder in het ziekenhuis, verdachte opgepakt in de Achterhoek

De vrouw werd dinsdagochtend rond 09.00 uur vlakbij haar huis in Transvaal op straat neergeschoten. De Turks-Koerdische moeder zou al een aantal jaar in de Hertzogstraat wonen. Na de schietpartij ramden agenten met een stormram de voordeur van het slachtoffer open. In de woning werd niemand aangetroffen.

De politie heeft eind woensdagmiddag een 44-jarige Hagenaar opgepakt in Groenlo. Hij zit momenteel vast voor verhoor. Buurtbewoners denken dat de ex-vriend van het slachtoffer , de vader van haar jongste zoon, achter de schietpartij zit. ,,Hij wilde haar nog niet kwijt”, zegt een overbuurman. De politie wil slechts vertellen dat het gaat om een schietpartij in de relationele sfeer.

Het is onduidelijk hoe ernstig de vrouw gewond is geraakt, ze ligt in het ziekenhuis, meldt de politie. Er worden nog geen mededelingen gedaan over leeftijd en woonplaats van het slachtoffer. Volgens de politie is het onderzoek nog in volle gang.