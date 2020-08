Niet alledaags kringloopkoopje: acht kilo postzegels, zelf nog af te weken

Reuzenklom­pen met Grolse want-mo­tief: ‘Valt op als aandacht­trek­ker’

7:37 GROENLO - In de Groenlose VVV wordt vanaf dit najaar een stel reuzenklompen ingezet voor de toeristen. De klomp is gemaakt door Luc Schilderink, klompenmaker en uitbater van klompenbelevingscentrum Gelrica in Beltrum. Ze zijn uitgevoerd in het blauw-witte motief van de Grolse want.