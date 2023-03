Nieuwe entree voor Lichtenvoorde: wooncomplex met 39 appartementen langs Twenteroute

De panden worden volgens de gemeente ‘een markante entree voor Lichtenvoorde’.



Het plan voor Richterspoort komt voort uit een vraag van Oost Gelre aan bedrijven om met ideeën te komen voor de invulling van het terrein, direct langs de N18 aan de kant van het zwembad. Gekozen is voor het plan van bouwbedrijf Klomps uit Dinxperlo en het Arnhemse architectenbureau Weusten Liedenbaum.



Dat bestaat uit een woontoren met betaalbare en (middel)dure koopwoningen. In het lagere gebouw ernaast komen woningen in de middenhuur. Op de begane grond komt een publieksfunctie, die kan bestaan uit kantoren, winkels of zorgvoorzieningen.

‘Snel goede woningen nodig’

Wethouder Jos Hoenderboom is blij met het plan. Volgens hem is er aan dergelijke koop- en huurwoningen uit het plan behoefte in Oost Gelre. ,,We hebben in onze gemeente snel goede woningen nodig. En het is een mooi voorbeeld van hoe we rekening houden met de natuur en het klimaat”, zegt hij.

Daarmee bedoelt hij dat de gebouwen tussen ruw bloemrijk grasland komen te staan, waar groepen van verschillende soorten bomen worden geplant. Ook komen er nestkasten voor vogels en vleermuizen aan de gebouwen.

De parkeerplaatsen krijgen een halfdoorlatende vloer, waardoor regenwater in de bodem zakt in plaats van dat het verloren gaat. Overvloedige regen wordt opgevangen in natuurlijke wadi’s, waardoor dat water alsnog (langzamer) de grond in kan zakken.

Uitkijken over Achterhoekse landschap

De panden worden gebouwd met baksteen in een roodtint en krijgen een flauwe kap met overstek. De bewoners kijken straks uit over het kruispunt én het Achterhoekse landschap.

Bram Klomps van het gelijknamige bouwbedrijf en wethouder Hoenderboom van Oost Gelre hebben woensdag de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De bouw van Richterspoort moet in 2024 beginnen.

Dat hangt nog wel af van hoe snel het bestemmingsplan aangepast kan worden: eerst krijgen mensen nog gelegenheid te reageren op het plan.

Wie interesse heeft voor één van de woningen in Richterspoort of meer informatie wil, kan mailen naar info@klomps.nl of bellen via 0315 - 65 70 00.