Nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede open voor verkeer

Aan de 27 kilometer lange nieuwe N18, die de regio's Twente en Achterhoek verbindt, is de afgelopen jaren door wegenbouwcombinatie Noaber18 met man en macht gebouwd. De weg is zelfs drie maanden eerder klaar dan gepland.

Tijdswinst

Wie in Groenlo, Eibergen of Neede woont en in Enschede of Hengelo werkt, forenst vanaf nu merkbaar vlotter. De reistijd tussen Varsseveld en Enschede kan al gauw met 10 tot 15 minuten afnemen, is de verwachting. Dat komt door het ontbreken van verkeerslichten en een verhoging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op het gedeelte tussen Groenlo en Enschede.