Nog geen geld terug voor kaarten uitgesteld testfestijn Achterhoek in afwachting nieuwe datum

‘Duitse’ arbeidsmi­gran­ten laten zich na maatregel twee of drie keer per week testen bij Esbro: ‘Hele exercitie’

7 april DOETINCHEM/ WEHL - Achterhoekse bedrijven die veel werken met arbeidsmigranten, nemen maatregelen nu de Duitse coronaregels zijn aangescherpt. Slachterijen Vion in Groenlo en Esbro in Wehl moeten hun ‘Duitse’ medewerkers nu twee keer per week testen.