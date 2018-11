OM eist cel na heftig uitgaansgeweld tegen jonge Achterhoeker bij Dieka

Jelle van Gorkom en de strijd die nooit stopt: ‘Vallen hoort erbij. En opstaan daarna ook’

30 oktober LICHTENVOORDE - De artsen in het revalidatiecentrum verbaasden zich over de progressie van Jelle van Gorkom (27) na zijn zware val in januari van dit jaar. Zo sterk, zo veel wilskracht. Het kenmerkt de Lichtenvoordse BMX’er, aan wiens carrière nu toch een einde is gekomen. Eentje met hoogte- en dieptepunten.