Omgekeerde Nederlandse vlaggen langs wegen: Rijkswaterstaat én gemeente halen ze weg, provincie laat ze hangen

Handhavers in Achterhoek dragen voorlopig geen wapenstok: ‘Geen behoefte aan’

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Handhavers in de Achterhoek hebben maar in een heel enkel geval de beschikking over een wapenstok of handboeien. Momenteel hebben alleen boa’s in de gemeente Winterswijk handboeien, elders in de Achterhoek worden handhavers getraind om die in de toekomst ook te mogen gebruiken.

7:00