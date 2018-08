Onthoofde zwaan is al vijfde die is gevonden in Groenlo

Opvallend is dat vorig jaar rond deze periode in dezelfde omgeving ook vier onthoofde zwanen zijn gevonden. De dierenambulance heeft die allemaal opgehaald, vertelt Olette van der Werf van de dierenambulance. ,,Twee volwassen en twee jonge zwanen. De meldingen kwamen verspreid over een paar dagen binnen.’’



Ook Van der Werf heeft geen idee waardoor de dieren zijn onthoofd. Op Facebook worden al signalementen gemeld van 'verdachte mensen' die in de buurt gezien zijn, maar volgens Van der Werf hoeft een mens de zwaan niet per se gedood te hebben. ,,Het kan inderdaad een vos zijn, maar ook honden zijn in staat zwanen te onthoofden. Dat zou niet gek zijn op deze plek, waar veel mensen de hond los laten lopen.’’



Mensen die meer weten over de onthoofde zwaan kunnen zich melden bij wijkagent Broekman via telefoonnummer 0900-8844.