Ontsnapte wallaby doodgereden op N18 bij Groenlo: wie is de eigenaar?

Ze nam de wallaby zondag halverwege de middag over van medewerkers van de verkeerscentrale. Van het beestje is weinig over na de aanrijding. Daardoor kan niet worden vastgesteld of het om een mannetje of vrouwtje gaat. Het heeft ook geen chip.



,,Voor de foto voor ons bericht op Facebook hebben we het dier nog zo netjes mogelijk proberen neer te leggen’’, vertelt Van der Werf. ,,Met al die dode katten die wij langs de weg vinden, ben ik wel wat gewend. Dit is nooit leuk, maar het werk moet gebeuren. Ervoor zorgen dat het laatste stukje op een goede manier wordt afgesloten. Daar gaat het om.’’



Ze gaat ervan uit dat de wallaby uit de omgeving van Groenlo afkomstig is. In de buurt van de plaats in de Achterhoek wonen diverse mensen die de kangoeroesoort houden, weet ze. ,,Al kan een wallaby wel een behoorlijke afstand afleggen.’’