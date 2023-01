OOG kiest Hans Scheinck als nieuwe fractievoorzitter na ‘zeer plotselinge’ vertrek van partijleider Willering

Dat laat Scheinck weten in een persbericht over het vertrek van Ronald Willering. Daarin reageert hij ook op de redenen die door Willering aangehaald worden om te vertrekken. Zou zou de chemie verdwenen zijn en werden besluiten steevast in negatieve sfeer genomen worden, liet de oud-fractievoorzitter weten.

,,Dat wordt door ons niet herkend”, zegt Scheinck. ,,Willering had respect als fractievoorzitter en was ook niet voor niets lijsttrekker bij de verkiezingen in 2022. Er werd in de fractie goed samengewerkt en de sfeer was eensgezind. Niemand van ons begrijpt waarom hij dit plotseling anders heeft ervaren. Als leider van de fractie heeft hij dit ook nooit uitgesproken.”

We gaan hem missen

,,Wij zullen Willering zeker gaan missen. Het is fijn dat hij zelf aangeeft dat er geen onenigheid is geweest en dat hij nog steeds bestuurlijk op één lijn met OOG zit. We danken hem voor de 10 jaren waarin hij OOG heeft vertegenwoordigd in de gemeenteraad en we gaan als partij ongewijzigd door.”

Willering maakte dinsdagochtend wereldkundig dat hij zijn partij zou gaan verlaten.