Oost Gelre wil in alle dorpen maximumsnelheid van 30 kilometer per uur invoeren

De gemeenteraad beslist binnenkort over het voorstel. Oost Gelre heeft tal van wegen binnen de dorpskernen al tot 30 kilometerweg bestemd. Maar op de meeste doorgaande wegen geldt, bijna zonder uitzondering, een maximaal toegestane snelheid van 50 kilometer per uur.

‘Omdat veel inwoners zich zorgen maken over de veiligheid op wegen, wordt de nieuwe norm 30 km/uur’, laten burgemeesters en wethouder in hun voorstel weten. Oost Gelre haakt zo in op de motie van GroenLinks en SGP die vorig jaar in de Tweede Kamer voorstelden 30 km per uur voor kernen de nieuwe limiet te maken.