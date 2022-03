Op afvaljacht in en rond de Grolse gracht: basisschoolkinderen zetten zich in voor NLDoet

Unieke situatie nu diesel duurder is dan benzine in Duitsland: ‘Dit is voor ons ook nieuw’

LICHTENVOORDE - De dieselprijs is de afgelopen dagen flink gestegen. In Nederland tikt de literprijs van diesel al bijna die van Euro95 aan. Over de grens in Duitsland is diesel zelfs al duurder dan benzine. ,,Dit is voor ons ook nieuw”, zegt Simone Nijmeijer van OQ Value.

10 maart