Over De Top Festival ontwaakt uit ‘winterslaap’ met bomvol programma in Lichtenvoorde

VIDEO Startschot­ga­la trapt na twee jaar corona het festival­sei­zoen af: ‘Machtig mooi, dit hebben we zo erg gemist’

Schouder aan schouder in een bomvolle tent genieten van muziek, een drankje drinken op het festivalterrein, even helemaal weg van het normale bestaan. Afgelopen weekend werd duidelijk dat duizenden mensen dit ontzettend gemist hebben de afgelopen twee jaar. Op het Startschotgala in Lichtenvoorde was het daarom, ondanks de kou, een gezellig feest.

4 april