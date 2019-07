‘Overlijden Boet mokerslag voor hele dorp Vragender’

Oost Gelre legt nadruk op betaalbare huurwonin­gen

9:01 LICHTENVOORDE - De gemeente Oost Gelre wil dat in nieuwe bouwprojecten in Lichtenvoorde meer goedkope huurwoningen worden gebouwd. Dat wordt al zichtbaar in het project Hof aan de Dijkstaat. Van de 25 nieuwe woningen in dit plan moet 60 procent een huur hebben onder de grens voor de huurtoeslag.