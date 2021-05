Pakketbezorger kan zich niet beheersen als hij Achterhoekse in badjas ziet: ‘Ik ben fout geweest’

De 38-jarige man uit Enschede had kort daarvoor aangebeld met een pakketje en vroeg om een glas water. Toen de vrouw dat haalde, kwam hij achter haar aan de woning binnen. Nadat hij het glas water half op had, pakte hij de vrouw plots bij haar middel. Hij zoende haar in de nek en probeerde haar twee keer bij de borsten te pakken.