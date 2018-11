Penningmeester die tonnen van de kerk verduisterde, ziet werkstraf eisen

Oost Gelre: een op vijf boeren wil stoppen, één op drie wil groeien

17 november LICHTENVOORDE - Eén op de drie boeren in Oost Gelre wil het eigen bedrijf in de toekomst laten groeien. Dat blijkt uit een reeks van keukentafelgesprekken, die in opdracht van de gemeente met agrariërs in de hele gemeente zijn gehouden. Die gesprekken zijn gevoerd met ruim 200 boeren en hun partner. Daarvan hebben er 67 aangegeven dat ze verder willen met hun bedrijf.