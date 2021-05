Petra uit Groenlo strijdt tegen suiker: ‘Je bent al snel een zeikouder, het zij zo’

Petra Lammers (35) uit Groenlo wil bewustwording en is samen met onder anderen Wilfred Genee een petitie gestart waarin het kabinet wordt gevraagd eten gezonder te maken. Haar moeder Marjo overleed in 2012 aan de gevolgen van kanker. „Bij mij kwam het besef: we zijn zo kwetsbaar als mens”, zegt Petra Lammers-Kuipers. „Misschien naïef, maar ik had tot die tijd weinig meegemaakt. Je kunt dus gewoon ziek worden en doodgaan. Ik heb de knop omgezet, heb me verdiept in voeding, ben gestopt met roken en viel 20 kilo af. Of ik daarmee langer leef weet ik niet, maar voor mezelf doe ik er alles aan.”