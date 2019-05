Pizzaoven zorgt voor flinke vlammen in Lievelde

Man moet de cel in na brandstich­ting bij recreatie­wo­ning in Lievelde

29 april ZUTPHEN/LIEVELDE - Een 36-jarige man uit Beckum (Ov), moet anderhalf jaar de cel in voor brandstichting bij een recreatiewoning in Lievelde en een aantal diefstallen. Dat heeft de rechtbank in Zutphen maandag bepaald. Die draaide ook een voorwaardelijke invrijheidstelling terug, van een eerdere straf. Daardoor komt er nog een jaar celstraf bij.