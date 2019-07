Politie: Geen sprake van geweldsmisdrijf bij overleden persoon Zwarte Cross

Update Dode bij Zwarte Cross is 18-jarige man uit Vragender, crossers rijden met rouwband om

13:33 LIEVELDE - Het lichaam dat vrijdagmiddag is gevonden op de officiële camping van de Zwarte Cross is van een 18-jarige man uit Vragender. Dat melden meerdere bronnen aan deze site. Zij bevestigen ook dat hij een natuurlijke dood is gestorven.