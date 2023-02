Politie vindt beschonken man met meerdere botbreuken onder viaduct in Groenlo: ‘Hij liet weten gevallen te zijn’

De man was onder invloed van alcohol, zo laat de politie weten. Van opzet of een misdrijf is volgens de politie geen sprake geweest. De ouders van de man zijn door de politie op de hoogte gesteld van het ongeval.



Wat de aanleiding is geweest van de val, is onduidelijk. Omdat het om een ongeluk gaat, doet de politie verder geen mededelingen over de zaak.



Waar de man gevonden is, kruist de N319 met de Lichtenvoordseweg. De provinciale weg ligt enkele meters lager. Om op de N319 te kunnen komen, heeft de man in ieder geval over een betonnen rand moeten vallen.