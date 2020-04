Politie zoekt man met bebloed gezicht na ongeluk in Groenlo: ‘Ernstig zorgen om zijn gezondheid’

Minimale stijging van ziekenhuis­op­na­mes én coronabe­smet­tin­gen in Achterhoek

1 april DOETINCHEM - Eén coronapatiënt uit de Achterhoek is in de laatste 24 uur opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de laatste gegevens van het RIVM. Ook is er slechts één geregistreerde coronabesmetting bijgekomen de afgelopen dag.