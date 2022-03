Politiek debat Oost Gelre laat eenheid zien: instemmende knikjes overheersen

GROENLO - Het lijsttrekkersdebat van Oost Gelre heeft vooral duidelijk gemaakt dat partijen op tal van zaken eigenlijk best op één lijn liggen. De politieke avond in Groenlo viel donderdagavond op door de vele instemmende knikjes van de aanwezige lijsttrekkers.

Aan de hand van drie onderwerpen, mochten de frontmannen van de acht partijen hun politieke visie kenbaar maken: energietransitie, sociaal domein en woningbouw.

Daarvoor werden de lijsttrekkers uitgenodigd aan een grote centrale tafel, in de Mattelier in Groenlo. Hoewel het soms even knetterde, ontbrak het aan echt vuurwerk in deze politieke arena. Het bleek voor de lijsttrekkers lastig hun politieke verschillen goed inzichtelijk te maken.

Geen stellingen

Dat was vooral debet aan de gekozen vorm. In plaats van een debat met stellingen, werd een gezamenlijk tafelgesprek gevoerd. Het vuur laaide daarbij eigenlijk alleen op, als reactie op antwoorden van andere lijsttrekkers.

Zo kwam de uitspraak van Democraten Oost Gelre-voorman (DOG) Jerry van der Meulen over windmolens hem op flink wat repliek te staan. Onder meer van Paul Wallerbos van OLW.

Net als met wonen, is het voor alle partijen duidelijk dat er iets gedaan moet worden met de energietransitie. Hoe, dat loopt uiteen. Terwijl de VVD geen nieuwe zonneparken wil, want dat hoeft ook niet zegt lijsttrekker Bart Porskamp, kiest Nieuwe Liberalen Oost Gelre (NLOG) juist voor een centrale aanpak met zon, wind, waterstof en biogas op één plek. ,,We hebben netcongestie. Combineer alles, dan heb je maar een kabel nog”, is de visie van Gerard Klein Gunnewiek van NLOG.

Meest verrassende onderwerp werd tijdens het onderdeel sociaal domein aangesneden: drugs. Maar niet voordat nagenoeg alle partijen hun lof uitspraken voor dat wat er de afgelopen vier jaar allemaal bewerkstelligd is op het sociale gebied.

Uit de taboesfeer

,,Wij vinden het wel belangrijk dit aan te stippen, want uit de hele gemeente krijgen we te horen dat het speelt. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten”, zegt CDA’er Walter Leemreize. ,,We moeten het uit de taboesfeer halen”, laat Richard klein Tank van PvdA weten. Volgens Ronald Willerink van Onafhankelijken Oost Gelre is daar ook meer inzet van handhaving voor nodig, terwijl DOG meer ziet in regulering via een coffeeshop.

De ruimte om op al die ideeën dieper in te gaan was er helaas niet. Of de zwevende kiezer door dit debat geholpen wordt in het maken van een keuze, is lastig te zeggen. Duidelijk is wel dat alle partijen zich vol inzetten voor Oost Gelre.