Rechter oordeelt over ruzie om hondje; Woody moet naar Groenlo als ex als soldaat op uitzending is

Longa’30 wijst Silvolde terug en staat nu vierde

Longa'30 won zaterdagavond in de vierde divisie B de derby tegen Silvolde met 2-0, een stand die al bij rust bereikt was. Willem Wupping en Thom Berendsen waren de doelpuntenmakers. Subtopper Longa drukt Silvolde dieper in de zorgen.

30 oktober