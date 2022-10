Record! Nooit eerder kwamen zoveel mensen naar de Slag om Grolle

Niet alleen bezoekers waren er in grote getalen. Ook aan reenactors geen gebrek. Aan de veldslag deden meer dan 1100 mensen uit binnen- en buitenland mee. Het vermaak in de stad zelf werd verzorgd door 60 lokale groepen die in de huid kropen van artiesten, kraampjes van bierbrouwers en ambachtslui, zwervers en lepralijders en er was aan de Notenboomstraat zelfs een heus bordeel uit die tijd .

Iedere twee jaar

Het was dit weekend voor de achtste keer dat vestingstad Groenlo zich helemaal onderdompelde in 1627. In 2005 werd de eerste editie gehouden van de veldslag die in de historische werkelijkheid van 1627 veel meer een beleg was. Normaal gesproken wordt het massale evenement om de twee jaar gehouden, vorig jaar was dat door corona onmogelijk.