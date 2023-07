Column Op het podium met Jackson

Als jong meisje was ik al een enorme fan van Michael Jackson. Ik was lid van de fanclub, had de muren van mijn slaapkamer behangen met posters uit de Hitkrant en naast mijn bed stond een levensgrote kartonnen Michael Jackson van de plaatselijke platenzaak. Je weet wel, zo’n winkeltje waar je elke week naartoe ging om de nieuwste singeltjes te halen.