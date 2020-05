Regio wil arbeidsmigranten verplicht in quarantaine zetten als dat nodig is

GROENLO - Regio’s moeten mogelijkheden hebben om grote groepen besmette werknemers verplicht in isolatie te zetten. Dat willen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden, Ton Heerts en Ahmed Marcouch. Nu zijn de zeshonderd arbeiders van vleesverwerker Vion in vrijwillige isolatie op diverse locaties.

,,Die vrijwillige isolatie vindt plaats op advies van de arts infectieziekten van de GGD”, zegt Heerts. De twee burgemeesters vragen in een brief aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid om landelijke coördinatie rond brandhaarden van corona op grote bedrijven.

Hoewel Heerts tevreden is over hoe het op dit moment verloopt, zijn er voldoende uitdagingen. Zo moet er samengewerkt worden met Duitsland, omdat een deel van de werknemers van de fabriek in Groenlo daar werkt. ,,Die samenwerking over de grens verloopt prima, maar als je wil overgaan tot verplichte quarantaine, kun je dat bijvoorbeeld niet in Duitsland opleggen. We hebben er voor de bestrijding van het virus baat bij dat dit landelijk, misschien wel Europees wordt gecoördineerd.’’

Zorgen over huisvesting arbeidsmigranten

Heerts heeft al langere tijd zorgen over de huisvesting van arbeidsmigranten. ,,We weten niet waar de recente besmettingen vandaan komen, maar er zijn drie opties: op het werk, in het vervoer of op de woningen.’’ Zijn regio schreef recent diverse parkeigenaren aan waar de huisvesting niet op orde is.

Dat de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) in een verklaring zegt dat veel arbeidsmigranten zelf juist graag goedkope huisvesting willen, neemt Heerts ‘voor kennisgeving aan’. In het algemeen zegt de burgemeester van Apeldoorn aandacht te blijven vragen voor goede huisvesting van arbeidsmigranten.

Goede hoop op medewerking migranten

Grote uitdaging voor nu is de vraag of alle medewerkers zich zullen houden aan de thuis-isolatie. Heerts heeft daar goede hoop op. ,,Maar het gaat om meerdere locaties en er staat niet voor elke woning een politie-auto.’’

Daar komt bij dat op dit moment niet van alle medewerkers bekend is waar ze wonen. ,,Wij hebben alleen het adres waarop ze ingeschreven staan”, zegt Heerts. ,,En van sommige werknemers ontbreekt nog het BSN-Nummer. Gelukkig werkt het bedrijf VION hierin heel goed met ons samen. Maar zij zijn ook weer afhankelijk van arbeidsbureaus.”

Aanpakken malafide uitzendbureaus

In een reactie op de brief vanuit de regio heeft het kabinet laten weten de oproep van Gelderse burgemeesters om in te grijpen bij slachterijen waar het coronavirus woedt, heel serieus te nemen. De drie betrokken ministeries gaan in gesprek met de bezorgde burgemeesters over onder meer hun pleidooi om uitzendbureaus of verhuurders te kunnen aanpakken die niet genoeg meewerken aan het opsporen en bestrijden van het virus.