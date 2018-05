Ronald en Angela koken in een derdeklas wachtruimte

In je verbeelding zie je de stationschef onrustig rondlopen over de krakende houten vloer, terwijl de stoomtrein hoorbaar nadert. De derdeklas wachtruimte zit vol passagiers. Aan het loket worden de laatste kaartjes verkocht.

Het verleden is tastbaar in de woning van Angela en Ronald. Ze hebben het voormalige stationsgebouw in oude glorie hersteld. Een immense klus, die tien jaar lang alle vrije tijd heeft opgeslokt. ,,We stonden elke dag op de steiger om oude verflagen af te branden en af te krabben. Op een gegeven moment vroegen we ons af waar we aan waren begonnen’’, bekent Ronald.