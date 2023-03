Rouwmaat krijgt als eerste bedrijf in Nederland prijs voor duurzaam rijden

Weg uit het westen Neem het openbaar vervoer! In Utrecht was dat inderdaad een prima alterna­tief, hier in de Achterhoek is het overleven

De baby is inmiddels negen maanden oud en nu al gek van autootjes. Zijn favoriet is oranje en kan praten. ‘Ik ben Ted, een ruige terreinwagen’, klinkt het van onder de uitlaat. Het leek een onschuldig cadeautje, maar inmiddels is heel de familie in de ban van Ted. Na 85 keer op een dag de lijfspreuk toet, toet, auto’s is het vooral de vraag wie als eerste de batterijen eruit gaat halen.