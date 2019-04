Schlagerzanger Heino op hoofdpodium van Zwarte Cross

update Twee jongens 's nachts gevonden met hoofdwond en slapend in de berm

10 april GROENLO/ VRAGENDER - Twee jongens van rond de 20 jaar zijn dit weekend midden in de nacht langs de weg in Groenlo en Vragender gevonden. Een had een hoofdwond opgelopen en is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere jongen is zover bekend niet gewond geraakt tijdens zijn nachtelijke avontuur.