Schuur gaat in vlammen op in Lichtenvoorde

Nieuwe bus voor Voedsel­bank: ‘Kunnen niet het risico lopen stil te komen staan’

10:07 LICHTENVOORDE - Vrijwilligers van de Voedselbank Oost-Achterhoek kunnen de voedselpakketten voor minima weer wegbrengen zonder vrees stil te komen staan. Vrijdag is een gloednieuwe bus in gebruik genomen bij het distributiecentrum in Lichtenvoorde. De oude bestelwagen, van zo’n tien jaar oud, vertoonde gebreken.