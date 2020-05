Slachterij Vion levert Marveld annuleringen op

,,We worden op tv in één adem genoemd met Groenlo en Vion, dat betekent voor ons ellende”, zegt recreatieondernemer Edwin Bomers. ,,Het kwam zondag bij Beau aan de orde en nog dezelfde avond kwamen bij ons de annuleringen binnen. Bij de receptie zijn ze nog achter elkaar bezig om de annuleringen te verwerken.”

Imago

Bomers snapt die reactie wel, het heeft te maken met het imago: de naam van Vion wordt steeds gekoppeld aan Groenlo. ,,Dit kun je ook niet voorkomen. Ik had wel gehoopt dat Vion wat opener zou reageren, maar ze houden de mond dicht.”

Volledig scherm Warmte bij camping Marveld in 2019. © theo kock persfotografie

Het recreatiebedrijf heeft door de coronamaatregelen al een beroerd voorjaar. ,,Net voor Hemelvaart zijn we nog weer met een campagne begonnen, maar we hebben maar 30 procent van het normale aantal gasten”, zegt Bomers.

,,Dat is met Pinksteren ook het geval. In het hoogseizoen in de zomer zullen we wel weer volle bak hebben, maar dan zitten we altijd vol, dat is normaal. In het voorjaar een bezetting van 30 procent, dat is voor ons niet normaal.”

Forse klap

De camping is maar beperkt in gebruik omdat de sanitaire voorzieningen nog steeds op slot zitten. ,,Dat is een hele forse klap voor de hele sector en tot 1 jul blijft dat nog zo. De sportscholen gaan al eerder open, de recreatiesector is de laatste in de rij. Dat is wrang. De hele keten, leisure en vrije tijd, heeft een behoorlijke opdoffer gekregen.”