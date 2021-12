Social Deal neemt Achterhoekse concurrent Mijn Mazzel over

Stoom boven Vitelco kwam uit geknapt koppelstuk: ‘Geen enkel gevaar voor omgeving’

LICHTENVOORDE - De stoomwolk die zondagavond korte tijd boven Vitelco in Lichtenvoorde hing, was afkomstig uit een geknapt koppelstuk. Dat laat directeur Twan de Bie van de leerlooierij een dag later weten. ,,Er is geen enkel gevaar geweest voor de omgeving.”

