Speeltuinen mogen niet open, ‘een enorme domper’

LIEVELDE - Als alles net klaarstaat om eindelijk weer gasten te ontvangen, belt de gemeente met het bericht: ‘jullie mogen morgen niet open’. ,,Dat was een enorme domper”, aldus Robert Wassink van speelparadijs Megapret in Lievelde.

,,We hadden bewust pas op het allerlaatste moment onze bestellingen de deur uitgedaan, omdat het allemaal zo onzeker was door de stijgende besmettingen. Daardoor moesten we de dagen voor de openstelling van de terrassen extra hard aan de bak. Maar dat was het zeker waard.”

Megapret staat hierin niet alleen. Ook andere commerciële speeltuinen in Oost Gelre kregen een telefoontje van de gemeente. Wassink: ,,We hadden de regels van de overheid natuurlijk wel doorgeplozen om te zien of wij ons terras en bijbehorende buitenspeeltuin ook open konden stellen voor gasten. In onze ogen vielen we prima binnen de regels. Daarnaast is ons terras dusdanig groot, dat we met gemak de afstand kunnen waarborgen. De ruimte tussen de tafeltjes is op sommige plekken meer dan 3 meter.”

Commercieel

De gemeente zag dat anders. Het probleem zat hem daarbij niet zozeer in de afstand op het terras, maar meer in de speeltuin. In de aanvullende regels staat namelijk dat commerciële speeltuinen niet open mogen.

,,Onze speeltuin is juist de reden waarom mensen bij ons komen”, zegt Wassink. ,,Maar het wordt nog vreemder, want openbare speeltuinen mogen de deuren wél openen. In welk opzicht onderscheiden zij zich van ons? Dat is niet uit te leggen. Begrijp ons niet verkeerd, we zijn blij dat de gewone speeltuinen open zijn, maar snappen niet dat voor ons andere regels gelden. Bovendien verschilt de invulling van de regels per gemeente. Als wij een paar kilometer verderop in de gemeente Oude IJsselstreek hadden gezeten, dan hadden we gewoon open mogen zijn.”

Die onduidelijkheid is niet het enige dat steekt bij Wassink. ,,Natuurlijk keken wij ernaar uit om gasten te ontvangen, maar we zijn ook blij dat we kinderen een leuk uitstapje kunnen bieden. Na maanden van thuisonderwijs en binnen zitten, verdienen zij het toch ook om zich even lekker uit te leven.”