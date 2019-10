Stap vier eeuwen terug in de tijd en huiver van de Slag om Grolle

Dan krijgt Grolle de nekslag als de Staatse troepen het opnemen tegen het Spaanse leger.



In bijna elke straat van de vestingstad zie je de huidige bewoners, die zich nog een dag in het dagelijks realiteit van de zeventiende eeuw onderdompelen. Zo zijn er groepen die gewonde soldaten met een kar van het slagveld naar een geïmproviseerd hospitaal vervoeren, anderen hebben een molen nagebouwd of zijn actief met culturele activiteiten.



Er wordt veel bier gedronken in grote pullen, varkens draaien aan het spit en overal is er muziek.



Maar boven alles is er dat spektakel op het slagveld. Zondagmiddag tussen 14.00 en 15.30 uur gaan de strijders voor de laatste keer los onder het toeziend oog van duizenden mensen.