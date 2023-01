Stemmenkanon en leider grootste oppositiepartij stapt op en begint splinterpartij in Oost Gelre

Willering zit al sinds 2012 namens OOG in de gemeenteraad, is sinds 2018 fractievoorzitter en stond tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen als lijsttrekker op de lijst. Daarbij haalde hij, met 1.172 voorkeursstemmen, veruit de meeste persoonlijke stemmen binnen van álle verkiesbaren in Oost Gelre.



,,De keuze om uit OOG te stappen was zeker niet eenvoudig”, zegt Willering. ,,Politiek gezien zit ik nog altijd op één lijn met de partij. Maar op persoonlijk vlak merkte ik dat we uit elkaar gegroeid waren. Dat ligt natuurlijk ook aan mijzelf.”



Van onenigheid tussen Willering en de partij is volgens de Lichtenvoordenaar geen sprake. ,,Maar chemie met de partij ontbrak. Er werd te weinig samengewerkt en belangrijke besluiten werden te vaak in negatieve sfeer genomen.”

Nieuwe partij

,,Heel even heb ik overwogen helemaal met de gemeentepolitiek te stoppen, maar daarmee zou ik mijn bijna 1.200 voorkeursstemmen teniet doen. Dat is ook niet de manier. Daarom blijf ik in de gemeenteraad, maar ga ik onder een nieuwe partij verder.”

Aansluiten bij een andere partij vindt Willering niet juist. ,,Kijkende naar beleid en richting, sluit OOG het best aan bij VVD of CDA. Me bij een van die partijen aansluiten, voelt echter als zetelroof. Daarnaast ben ik van mening dat een sterk lokaal geluid belangrijk is. Daar wil ik mij dan ook voor inzetten.”

Terugkeer van een bekende

Helemaal alleen staat Willering niet. Hij neemt Gerard klein Gunnewiek, voormalig partijleider van NLOG, mee als commissielid van zijn nieuwe partij. Dat Klein Gunnewiek terugkeert in de politiek is haast even opvallend als het vertrek van Willering bij OOG.

De voormalig partijleider van Nieuwe Liberalen Oost Gelre besloot na de laatste verkiezingsuitslag zijn functie neer te leggen omdat de nummer twee op de lijst, Bertie Bosker, meer stemmen kreeg. Zodoende kwam Bosker ineens aan de kop van de partij te staan. Iets dat door Klein Gunnewiek als ‘kaping’ wordt omschreven.

De nieuwe partij van Willering en Klein Gunnewiek heeft geen hoofd- en fractiebestuur. ,,Het is een partij waarbij de deelnemers de politieke lijn uitzetten”, aldus Willering.

Eenpitters

Met de afsplitsing van Willering heeft OOG voor de tweede termijn op rij te maken met een partijgenoot die voor zichzelf verder gaat. Tijdens de vorige raadsperiode nam Paul Wallerbos afscheid van OOG en ging op eigen titel verder in de gemeenteraad. Inmiddels is zijn partij, OLW, een vaste waarde in de gemeentepolitiek.

Doordat Willering nu als eenpitter in de gemeenteraad zit, zijn er vier partijen met één zetel in Oost Gelre. Ook PvdA, OLW en NLOG hebben ieder één zetel. Omdat CDA (7) en VVD (5) de coalitie vormen, blijft OOG met de vijf overgebleven zetels wél de grootste oppositiepartij.

