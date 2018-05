Streven naar een perfecte Achterhoek op Pak An-festival

Elkaar versterken en je krachten bundelen, dat is volgens de mannen in de hottub nodig om te zorgen dat we in 2050 de perfecte Achterhoek voor elkaar hebben. ,,We hebben allemaal een gehonoreerd project van Pak An, in onze eigen sector. Maar hier komen we tot een gezamenlijk doel’’, verwoordt Dyon Temming van Het Buitenburo. Met Richard Snoek en Iwan Kreft komt hij met gesprekleidster Antoinette Helvoirt (ook voorzitter van de stichting Pak An) tot het doel om de Achterhoek in 2050 op gebied van klimaat, duurzaamheid, energie en biodiversiteit helemaal klaar te hebben.



Behalve Anpakkers stonden op het bloedhete buitenterrein aanbieders van eet- of drinkbare lekkernijen uit de regio. Op het mobiele podium, ook een Anpakkersinitiatief, stonden onder meer de Boetners, Stef Woestenenk, Lizzy Ossevoort en Rocco Ostermann. Binnen in Uitspatting De Besselinkschans spraken Achterhoekse Kopstukken met auteur Erik Hagelstein, en legde statisticus Wilbert te Grotenhuis haarfijn uit dat een enorm gat in de bevolkingsopbouw voor problemen gaat zorgen.