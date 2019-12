Suzan & Freek genomineerd voor twee Edisons

In de categorie pop zijn behalve Suzan & Freek ook Krezip en Maan genomineerd. In de categorie Nederlandstalig bestaat de concurrentie uit Trijntje Oosterhuis en Paul Sinha.



De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland. Sinds 1960 wordt deze prijs uitgereikt voor ‘geluidsdragers van bijzondere kwaliteit’.



Suzan Stortelder (1992) groeide op in Zieuwent, Freek Rikkerink (1993) in Harreveld. Het tweetal heeft de Achterhoek inmiddels verlaten en woont samen in Weesp.