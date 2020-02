Suzan & Freek slepen prestigieuze Edison in de wacht voor debuutalbum: ‘In het Nederlands voelen we ons goed’

Video Wereldtop­per Bettine Vriesekoop helpt Lichten­voord­se ‘old stars’ met een potje tafelten­nis

5 februari LICHTENVOORDE - De eerste woensdagochtend in een reeks van twintig was bijzonder: wereldtopper Bettine Vriesekoop verzorgde in Lichtenvoorde een instructie tafeltennis. ,,Ik kan jullie niet in twintig minuten leren tafeltennissen, maar wel de basis leggen voor plezier in het spel. Door je de bal te laten voelen en de goede houding aan te nemen.”