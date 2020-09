SV Grol komt met alternatief voor langs de lijn: voetbal kijken via de livestream

Camera-systeem

De Groenlose voetbalclub gaat alle wedstrijden die op het hoofdveld worden gespeeld, filmen en uitzenden via de website svgrol.nl. Grol beschikt over een automatisch camera-systeem dat op de tribune is bevestigd. „Deze neemt automatisch de wedstrijden op die gespeeld worden op het hoofdveld”, aldus de club. Eigenlijk zijn de beelden bedoeld voor wedstrijdanalyse, maar nu kunnen ze ook live via de website vertoond worden.

Testfase

„Sinds het begin van dit seizoen is een nieuwe verbeterde camera opgehangen”, aldus Grol. „We zitten nog in de testfase, maar afgelopen weekend is redelijk succesvol verlopen. We gaan er daarom van uit dat aankomend weekend het nieuwe systeem klaar is en de wedstrijden te volgen zijn.”