Tante Rikie kondigt op 70ste verjaardag afscheid aan als festivaldirectrice Zwarte Cross

Het afscheid valt gelijk met de 70ste verjaardag van Rikie Nijman, zoals de volledige naam van de in Halle wonende Tante Rikie luidt. Rikie was 23 jaar lang het uithangbord van het inmiddels grootste festival van Nederland. ‘Maar na 23 jaar kan ze niet meer vier dagen lang, van ’s ochtends tot ’s nachts, op het festivalterrein aan het werk zijn’, zo laat de Feestfabriek weten.



Rikie is nog eenmaal op de Zwarte Cross te vinden om de festivalgangers te leiden, op de komende editie van donderdag 16 tot en met zondag 19 juli op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde.



Hier wordt ‘de Grote Roergangster op spectaculaire wijze uitgezwaaid’, zo kondigt de Feestfabriek aan. Vanwege het naderende afscheid van Tante Rikie is ‘Jullie kunnen het!’ het thema voor de Zwarte Cross 2020.



Na het afscheid komt er geen nieuw boegbeeld voor de Zwarte Cross. ‘Ze is voor eeuwig de onbetwiste festivaldirectrice van de Zwarte Cross en haar beeltenis zal te zien blijven op het festival. Er komt geen opvolger want ze is immers niet te vervangen’.