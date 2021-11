Tickets voor Mega Immuun Party gaan in de voorverkoop

LIEVELDE - De kaartjes voor de Mega Immuun Party gaan eindelijk in de voorverkoop. Het festival, dat aanvankelijk gepland stond voor 25 tot en met 27 september 2021 in Lievelde, is door steeds maar weer aangescherpte coronaregels, verplaatst naar 1 tot en met 3 april 2022.

Het festival is een idee van de Feestfabriek, en was aanvankelijk bedoeld om de start van het festivalseizoen in 2021 te vieren. Zover kwam het helaas niet, want steeds maar weer veranderende regels gooiden roet in het eten.

Gelukkig zijn de creatieve geesten achter de Mega Immuun Party, zoals ze het zelf zeggen, immuun voor doemdenken. De tegenslagen zorgen daarom niet voor een afgelasting. ,,We besloten juist in deze tijden, die ook voor de evenementenbranche een uitdaging blijven, een nieuw feest te lanceren. De M.I.P. is een broodnodige injectie van goeie zin”, aldus de Feestfabriek.

Voorrang op kaartjes

De voorverkoop van kaartjes voor de Mega Immuun Party start op 4 december om 11.00 uur via de website www.megaimmuunparty.nl. Hoeveel de kaartjes gaan kosten, is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat mensen die de Kratventskalender van de Feestfabriek gekocht hebben, voorrang krijgen op de kaartverkoop. Zij kunnen tussen 29 november 11.00 uur en 3 december 11.00 uur al tickets bestellen.

De Mega Immuun Party is, in vergelijking met de Zwarte Cross, een kleinschaliger festival zonder camping waar dagelijks zo’n 20.000 bezoekers welkom zijn. Welke artiesten er op gaan treden, wordt binnenkort bekendgemaakt.