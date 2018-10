Tonnen vervuilend bodemas onder asfalt nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede

Het 'ontboerde' platteland, steeds meer boeren gooien het bijltje erbij neer

28 oktober In zijn boerderij in de Achterhoek, laat Hans Prins (50) op zijn telefoon een filmpje zien van zijn werkplek. Buiten op het erf blaft een hond, zijn huis ligt aan een stille zandweg in glooiend landschap, maar wat hij laat zien, heeft een totaal andere sfeer: het is een soort verkeerstoren in een fabriek. Procesoperators zitten bij een zuivelcoöperatie achter computers om de productie van babyvoeding aan te sturen.