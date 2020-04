Tonnie (5) fietste de wijde wereld in, heel Zieuwent dagenlang in rep en roer

Veiligheidsregio’s: kleinere kans op natuur­brand op Veluwe of in Achterhoek als gevolg van corona

13:00 ARNHEM/ DOETINCHEM - De kans op een natuurbrand op de Veluwe of in de Achterhoek is kleiner dan normaal als gevolg van het coronavirus. Dat verwachten de veiligheidsregio’s uit Gelderland-Midden én Noord- en Oost-Gelderland.