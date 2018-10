Topvolleybalster Lonneke Slöetjes vindt haar huldiging ‘supervet’

Dat het met de vierde plaats op het wereldkampioenschap in Japan geen podiumplaats was geworden was wellicht voor Lonneke zelf een teleurstelling, maar dat maakte de vreugde er in Lichtenvoorde niet minder om, vond de burgemeester: ,,Wat boffen we je dat een inwoner van Oost Gelre bent.”

Ook al is het dan maar voor een maand of vier per jaar, voegde wethouder Bart Porskamp er daarna aan toe, want de in Varsseveld geboren Sloëtjes speelt in Istanbul. ,,Mondiaal hoor je bij de top 4, hoe geweldig is dat. En de verenigingen VCV en Longa 59 hebben daar een rol in gespeeld.”