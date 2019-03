Trouwring tussen tweedehands Lego bij kringloop in Groenlo

Update Ouder echtpaar geschept door auto in Lichten­voor­de: paar meter meege­sleurd

10 maart LICHTENVOORDE - Bij een ongeval in Lichtenvoorde is zaterdagochtend om half twaalf een fietsend echtpaar gewond geraakt. De 76-jarige vrouw was zo ernstig gewond dat ze met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen is gevlogen. Haar 73-jarige man werd naar het ziekenhuis in Winterswijk gebracht.